Tweede seizoen van 'For All Mankind' op Apple TV+

Foto: © Apple TV+ 2021

Apple TV + heeft de officiŽle trailer vrijgegeven voor het tweede seizoen van 'For All Mankind', de dramaserie van Golden Globe-genomineerde en Emmy Award-winnaar Ronald D. Moore.

De eerste aflevering van het tweede seizoen van tien afleveringen zal wereldwijd debuteren op vrijdag 19 februari 2021, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering, elke vrijdag, exclusief op Apple TV+.

'For All Mankind' onderzoekt wat er zou zijn gebeurd als de wereldwijde ruimtewedloop nooit was geëindigd. De serie presenteert een ambitieuze wereld waarin NASA-astronauten, ingenieurs en hun families zich in het centrum van buitengewone gebeurtenissen bevinden, gezien door het prisma van een alternatieve geschiedenistijdlijn - een wereld waarin de USSR de VS naar de maan verslaat.

Seizoen twee van het ruimtedrama begint een decennium later in 1983. Het is het hoogtepunt van de Koude Oorlog en de spanningen tussen de Verenigde Staten en de USSR zijn op hun hoogtepunt. Ronald Reagan is president en de grotere ambities van wetenschap en ruimteverkenning dreigen te worden verkwist nu de VS en de Sovjets het tegen elkaar opnemen. Het ministerie van Defensie is overgestapt op Mission Control en de militarisering van NASA komt centraal te staan ​​in de verhalen van verschillende personages: sommigen bestrijden het, sommigen gebruiken het als een kans om hun eigen belangen te behartigen, en sommigen bevinden zich op het hoogtepunt van een conflict dat kan leiden tot een nucleaire oorlog.

Nieuwe sterren die zich in het tweede seizoen bij Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall en Sonya Walger voegen, zijn Cynthy Wu, Coral Peña en Casey W. Johnson.

'For All Mankind' is gemaakt door Golden Globe-genomineerde en Emmy Award-winnaar Ronald D. Moore, en Golden Globe- en Emmy Award-genomineerden Ben Nedivi & Matt Wolpert. Moore, Nedivi en Wolpert uitvoerend produceren samen met Golden Globe Award-genomineerde Maril Davis van Tall Ship Productions. 'For All Mankind' wordt geproduceerd door Sony Pictures Television.

'For All Mankind', is vanaf 19 februari exclusief te bekijken op Apple TV+.