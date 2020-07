Turkse overheid censureert homoseksueel personage uit 'Love 101'

Een personage uit de Netflix-reeks 'Love 101' werd gecensureerd in Turkije. Volgens de Turkse mediaregulator mocht het personage niet openlijk homoseksueel zijn. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

De voorzitter van de Hoge Raad voor Radio en Televisie Abu Bakr Şahin, zei al na het verschijnen van de trailer dat de mogelijkheid bestond dat bepaalde inhoud zou worden gecensureerd. 'We volgen de serie nauwlettend op. We mogen de inhoud van publicaties die de fysieke en mentale ontwikkelingen van jongeren negatief beïnvloeden, niet over het hoofd zien. We zijn vastbesloten om inhoud te verwijderen die onze samenleving zou verstoren.'

De Turkse organisatie verplichtte streamingsdienst Netflix dan ook om de homoseksuele geaardheid van het personage Osman niet openlijk te vertonen, bij het verschijnen van de serie. De Turkse mediaregulator kan dit verplichten aan streamingsdiensten, nadat in augustus 2019 een speciale wet werd goedgekeurd. Hierin kreeg de regulator de bevoegdheid om streamingsdiensten in Turkije te controleren.

'Love 101', of oorspronkelijk 'Aşk 101', volgt meerdere studenten die hun lerares helpen met het zoeken van de liefde zodat de lerares op school zou blijven. Daarom proberen ze haar te koppelen aan de basketbalcoach.

Bron: Het Laatste Nieuws