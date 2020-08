Tottenham Hotspur-spelers verzamelden in stadion voor gesloten screening 'All Or Nothing'

De Tottenham Hotspur spelers verzamelden zich voorbije dinsdag in het stadion voor een gesloten teamscreening van de Amazon Prime Video-serie 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'.

Een nieuwe hoofdcoach, een gloednieuwe state-of-the-art, 62.303 zitplaatsen tellend stadion en een voetbalseizoen in wereldwijd ongekende tijden. Amazon Prime Video's 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' zorgt voor een boeiend portret van het leven aan de top van het elite voetbal.

Over 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'

De serie laat niet alleen het gloednieuwe legendarische stadion in Noord-Londen zien, maar ook de inzet van de club voor de transformatie van de lokale omgeving. Kijk naar alle belangrijke gebeurtenissen, waaronder de komst van José Mourinho als de nieuwe hoofdcoach van de club. Als kijker krijg je ook exclusieve toegang tot het voetbalseizoen, met beelden behind-the-scenes en de reactie van de club op de stopzetting van de Premier League.

De eerste drie afleveringen worden exclusief gelanceerd op maandag 31 augustus op Prime Video, in meer dan 200 landen en regio’s wereldwijd. De volgende drie afleveringen zullen op maandag 7 september van start gaan en de laatste drie afleveringen van de serie, inclusief een exclusieve bonus episode, zal op maandag 14 september beschikbaar zijn voor de Prime leden. Het schema van de afleveringen zal er als volgt uitzien:

- Maandag 31 augustus - Afleveringen 1-3

- Maandag 7 september - Aflevering 4-6

- Maandag 14 september - Afleveringen 7-9