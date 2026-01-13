Tom Hanks maakt zijn debuut op The HISTORY Channel met documentaire over Tweede Wereldoorlog

Hearst Networks heeft de rechten verworven van de nieuwe documentaire 'World War II with Tom Hanks', een epische meerdelige verkenning van de Tweede Wereldoorlog, gepresenteerd en verteld door Tom Hanks.

De serie zal worden uitgezonden op The HISTORY Channel in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, als onderdeel van een gecoördineerde wereldwijde uitrol, waarbij meerdere landen over de hele wereld de serie gelijktijdig uitzenden.

In meer dan 20 afleveringen biedt 'World War II' with Tom Hanks een meeslepende en waargebeurde hervertelling van de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van zelden vertoond archiefmateriaal, krachtige storytelling en inzichten van vooraanstaande historici. De serie bestrijkt de oorsprong van het conflict, de beslissende keerpunten en de menselijke verhalen die eraan ten grondslag liggen. Het biedt een panoramisch en emotioneel aangrijpend perspectief op de oorlog die de moderne wereld heeft gevormd.

'Tijdens mijn jeugd verwees elke volwassene in mijn omgeving naar twee woorden: 'de oorlog'', zei Hanks. 'De blijvende gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de wereld en mijn eigen familie zijn me niet ontgaan. Ik ben ontzettend blij om samen met The HISTORY Channel deze allesomvattende serie te produceren in een lang format, waardoor we dit belangrijke stukje geschiedenis in zijn geheel kunnen vertellen.'

Heather Jones, Chief Creative Officer EMEA en General Manager UK bij Hearst Networks, zei: ''World War II with Tom Hanks' is een baanbrekende serie die enorm relevant is voor al onze markten. Het is een voorrecht om zo'n krachtig en aangrijpend project tegelijkertijd aan een breed publiek te presenteren. Het is onze ambitie om op grote schaal hoogwaardige, wereldwijd relevante verhalen te vertellen en kijkers van alle leeftijden eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de gebeurtenissen en de impact van dit cruciale moment in de geschiedenis te begrijpen en erop te reflecteren.'

'World War II with Tom Hanks' wordt geproduceerd voor The HISTORY Channel door A+E Factual Studios Group en Nutopia in samenwerking met Playtone en Motion Entertainment, een bedrijf van WPP Media. Sharon Scott, Steve Ascher, Matt Pearl en Andy Seestedt zijn uitvoerend producenten voor A+E Factual Studios group. Ben Goold, Jane Root en Steve Condie zijn uitvoerend producenten voor Nutopia. Tom Hanks en Gary Goetzman zijn uitvoerend producenten voor Playtone. Jon Meacham is uitvoerend producent. Chet Fenster is uitvoerend producent voor Motion Entertainment. Eli Lehrer, Mary E. Donahue en Jennifer Wagman zijn uitvoerend producenten voor The HISTORY Channel.