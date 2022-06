'The Summer I Turned Pretty' vanaf vrijdag op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2022

'The Summer I Turned Pretty' is een drama over meerdere generaties dat draait om een driehoeksverhouding tussen een meisje en twee broers, de steeds veranderende relatie tussen moeders en hun kinderen, en de blijvende kracht van sterke vrouwelijke vriendschap.