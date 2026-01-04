'The Repair Shop' is terug op Discovery

In een nieuw seizoen van 'The Repair Shop' worden weer enkele bijzondere voorwerpen gerepareerd door een team van vakbekwame restaurateurs. Het zijn niet alleen prachtige items om te zien, ze vertellen elk ook een persoonlijk verhaal.

Zo komt in de eerste aflevering niemand minder dan de Britse dichter Simon Armintage langs die het oude harmonium wil laten herstellen uit de kerk waar hij en zijn vader vroeger in een koor bij zongen. Kan orgelmaker David het oude klavier weer laten klinken als in zijn beste dagen? Ook brengt een vrouw de oude kinderklompjes van haar overleden zus binnen in de hoop dat deze weer in ere hersteld kunnen worden. Zeer bijzonder is de sculptuur die een man meebrengt en die de beeltenis betreft van zijn moeder toen die nog 27 was. Het kunstwerk werd gemaakt door een Tsjechische kunstenaar, maar het is door een val deels gebroken. Aan de hand van foto’s weten Kirsten en William het kunstobject weer letterlijk beeldschoon te maken.

'The Repair Shop', vanaf maandag 5 januari om 19.30 uur op Discovery.