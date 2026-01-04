Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'
De finale van 'The Masked Singer' barst los met een explosief optreden van Bambi, Eenhoorn en King Krab!

'The Repair Shop' is terug op Discovery

zondag 4 januari 2026
Foto: © Discovery 2023

In een nieuw seizoen van 'The Repair Shop' worden weer enkele bijzondere voorwerpen gerepareerd door een team van vakbekwame restaurateurs. Het zijn niet alleen prachtige items om te zien, ze vertellen elk ook een persoonlijk verhaal.

Zo komt in de eerste aflevering niemand minder dan de Britse dichter Simon Armintage langs die het oude harmonium wil laten herstellen uit de kerk waar hij en zijn vader vroeger in een koor bij zongen. Kan orgelmaker David het oude klavier weer laten klinken als in zijn beste dagen? Ook brengt een vrouw de oude kinderklompjes van haar overleden zus binnen in de hoop dat deze weer in ere hersteld kunnen worden. Zeer bijzonder is de sculptuur die een man meebrengt en die de beeltenis betreft van zijn moeder toen die nog 27 was. Het kunstwerk werd gemaakt door een Tsjechische kunstenaar, maar het is door een val deels gebroken. Aan de hand van foto’s weten Kirsten en William het kunstobject weer letterlijk beeldschoon te maken. 


'The Repair Shop', vanaf maandag 5 januari om 19.30 uur op Discovery.


Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Badgast' (KRO-NCRV)

De Belgische duiker Vince arriveert met zijn vijftienjarige dochter Zoë op Terschelling voor wat een onschuldige vader-dochtervakantie lijkt. De zomer die hen dichter bij elkaar moest brengen, neemt een andere wending op Terschelling. Want achter zijn glimlach schuilt een geheim: hij is met een missie naar Terschelling gekomen.

'Badgast', om 21.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:20
    Badgast
    06:00
    Mr. Magoo
  • 20:50
    Dope Girls
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 21:20
    Badgast
    06:00
    Tik Tak
  • 21:20
    10 jaar Blind Getrouwd
    01:00
    Geen uitzending
  • 21:05
    Familie Gillis: massa is kassa
    02:20
    Geen uitzending
  • 21:25
    Will Trent
    01:00
    Geen uitzending
  • 21:10
    Caught on Dashcam
    01:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Christmas on Mistletoe Lake
    01:40
    JOE XMAS
  • 21:35
    Tien Om Te Zien
    01:05
    Geen uitzending
  • 21:15
    The Upside
    02:10
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:15
    FBI: Most Wanted
    01:10
    Fire Country
  • 20:35
    The Hangover Part III
    01:20
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 20:35
    Ghosts of Girlfriends Past
    02:05
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:20
    Bureau Dupin: De nieuwjaarsmoord
    01:00
    C.S.I. New York
  • 20:16
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:32
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:35
    De Sterrenkaart
    01:05
    Tot op de Graat
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 20:55
    Grey's Anatomy
  • 21:30
    Tussen Kunst en Kitsch
    01:04
    NOS Journaal
  • 21:25
    Rail Away
    01:25
    Nieuwsuur
  • 21:10
    Het Gouden Uur
    01:15
    NOS Studio Sport