'The Office' keert niet meer terug

Met de komst van Peacock, de streamingdienst van de Amerikaanse tv-zender NBC, hadden veel fans gehoopt op nieuwe afleveringen van 'The Office', maar niets is minder waar.

NBC laat weten dat er nooit gesprekken zijn geweest om de reeks weer op te starten. De zender gaat wel de negen bestaande seizoenen aanbieden op Peacock, maar nieuwe afleveringen maken is nooit een concrete optie geweest. Toch vragen de fans al lang om een heropstart van de serie, zoals eerder al gebeurde bij '30 Rock' en 'Parks & Recreation'. Volgens de makers van 'The Office' is het echter onrealistisch om nieuwe afleveringen van de reeks te maken. 'De meeste acteurs zijn bezig met nieuwe projecten en daarom kunnen we de serie niet hernemen', besluit NBC.



Bron: Het Laatste Nieuws