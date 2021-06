'The Morning Show' keert in september terug op Apple TV+

Op 17 september komt er een nieuw seizoen van de met Emmy, SAG en Critics Choice bekroonde serie 'The Morning Show' op Apple TV+. Met in de hoofdrol en uitvoerend geproduceerd door Jennifer Aniston en Reese Witherspoon.

Het alom geprezen drama dat de machtsdynamiek op de werkplek tussen vrouwen en mannen, en vrouwen en vrouwen onthult, keert terug op vrijdag 17 september 2021 op Apple TV+. Het tweede seizoen van 10 afleveringen gaat in première met de eerste aflevering, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering.

Na de explosieve gebeurtenissen van seizoen één, krabbelt het team van 'The Morning Show' opnieuw recht. Uit de acties van Alex (Aniston) en Bradley (Witherspoon) is een nieuwe UBA ontstaan. Dat is een wereld in beweging, waar identiteit alles is en de kloof tussen wie we presenteren als en wie we werkelijk zijn, steeds belangrijker wordt.

Naast Aniston en Witherspoon bestaat de met sterren overladen terugkerende cast uit Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin en Marcia Gay Harden.

Nieuw in de cast voor seizoen twee is Greta Lee als 'Stella Bak', een IT-wonder dat zich bij het UBA-executive team heeft gevoegd; Ruairi O'Connor als 'Ty Fitzgerald', een slimme en charismatische YouTube-ster; Hasan Minhaj als 'Eric Nomani', een nieuw lid van het 'Morning Show'-team; Emmy Award-winnaar Holland Taylor als 'Cybil Richards', de slimme voorzitter van het UBA-bestuur; Tara Karsian als 'Gayle Berman', een nieuwsproducent; Valeria Golino als 'Paola Lambruschini', een documentairemaker; en, Emmy en SAG Award-winnaar Julianna Margulies als 'Laura Peterson', een UBA-nieuwsanker.

'The Morning Show', ontwikkeld door Kerry Ehrin, die optreedt als showrunner en uitvoerend producent, wordt uitvoerend geproduceerd door Michael Ellenberg via Media Res, dat ook dienst doet als studio, samen met Jennifer Aniston en Kristin Hahn via Echo Films; Reese Witherspoon en Lauren Neustadter via Hello Sunshine en Mimi Leder, die ook verschillende afleveringen regisseert.

In het eerste seizoen verdiende Crudup's optreden als 'Corey Ellison' een Emmy-award in de categorie Mannelijke bijrol in een dramaserie, naast een Critics Choice Award. Aniston's krachtige optreden als 'Alex Levy' leverde een SAG Award op voor uitstekende prestaties door een vrouwelijke acteur in een dramaserie. De serie ontving ook nominaties van de Television Critics Association voor Outstanding New Program en een TV Choice Award voor Best New Drama.

'The Morning Show', vanaf vrijdag 17 september op Apple TV+.