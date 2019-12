'The Marvelous mrs. Maisel' seizoen 3 is nu beschikbaar op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Midge en Susie ontdekken dat het leven op tour met Shy niet alleen glamoureus is maar ook nederig maakt. Hierdoor leren ze een les over de showbusiness die ze nooit meer zullen vergeten.

Joel worstelt om Midge te ondersteunen terwijl hij zijn eigen dromen nastreeft. Abe omarmt een nieuwe missie en Rose leert dat zij zelf ook talenten heeft.

'The Marvelous Mrs. Maisel' heeft zestien Emmy Awards gewonnen waaronder Outstanding Comedy-series, drie Golden Globes waaronder Best TV Series Comedy, vijf Critics’ Choice Awards inclusief Best Comedy Series, twee PGA Awards, een WGA Award en een Peabody Award.

In de trailer van 'The Marvelous Mrs. Maisel' is het nummer 'Perfectly Marvelous' uit 'Cabaret' met een originele opname van Sutton Foster. De poster voor dit seizoen werd gefotografeerd door Annie Leibovitz.

'The Marvelous Mrs. Maisel' van de beroemde producent Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino, geschreven en geregisseerd door Sherman-Palladino en Palladino-sterren Emmy en Golden Globe winnaar Rachel Brosnahan, Golden Globe winnaar en driemaal Emmy winnaar Tony Shalhoub, Emmy winnaar Alex Borstein, Emmy genomineerde Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, en Emmy winnaar Jane Lynch.

