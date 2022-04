'The Dropout' vanaf woensdag exclusief te streamen op Disney+

Disney+ lanceert woensdag de originele limited serie 'The Dropout'. De serie gaat met het volledige seizoen op 20 april exclusief op Disney+ in première.

Geld. Romantiek. Tragedie. Bedrog. De limited serie 'The Dropout' over Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) en Theranos is een ongelooflijk verhaal over ambitie en roem die vreselijk zijn misgegaan. Hoe heeft 's werelds jongste self-made vrouwelijke miljardair alles in een oogwenk verloren?

In 'The Dropout' schitteren Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes en Naveen Andrews als Sunny Balwani. In de acht afleveringen tellende limited serie schitteren ook gaststerren Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson, Michaela Watkins en meer.

De serie wordt geproduceerd door showrunner Elizabeth Meriwether, Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson en Taylor Dunn. Michael Showalter regisseert meerdere afleveringen en is uitvoerend producent samen met zijn Semi-Formal Productions producerende partner Jordana Mollick.

'The Dropout', vanaf woensdag 20 april exclusief op Disney+.