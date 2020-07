'The Crown' krijgt dan toch een zesde seizoen

Foto: © Coopr/Netflix 2019

Terwijl de makers van de immens populaire Netflix-serie 'The Crown' in januari nog lieten weten dat er na vijf seizoenen een einde aan de reeks zou komen, is nu toch beslist om een zesde seizoen te maken.

Het oorspronkelijke plan was altijd om zes seizoenen van 'The Crown' te maken, maar in januari klonk het dat het verhaal na vijf seizoenen verteld was. Nu blijken er toch nog verhalen genoeg te zijn om nog een zesde reeks afleveringen te produceren.

'Toen we de verhaallijnen voor seizoen vijf bespraken werd duidelijk dat, om aan de rijkheid en complexheid van het verhaal te kunnen voldoen, we terug moesten naar het oorspronkelijke plan om zes seizoenen te maken', aldus bedenker en producent Peter Morgan bij The Hollywood Reporter.

In het zesde seizoen, dat écht het laatste wordt, volgen we de Britse royals in de periode vanaf 2001. Of de 'Mexit' van Harry en Meghan en de nauwe schoentjes van prins Andrew door de Jeffrey Epstein affaire er zullen inzitten, wil Morgan nog niet bevestigen.

Wanneer seizoenen vijf en zes te zien zullen zijn, is voorlopig niet bekendgemaakt door Netflix.

Bron: Het Laatste Nieuws