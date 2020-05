'The Big Bang Theory' dacht nog niet meteen aan stoppen

Aanvankelijk hadden de makers van 'The Big Bang Theory' nog plannen voor twee extra seizoenen, maar hoofdrolspeler Jim parsons dacht er anders over.

In mei 2019 kwam er na 12 seizoenen en 281 afleveringen een einde aan de populaire Amerikaanse sitcom 'The Big Bang Theory'. Production designer John Shaffner laat nu echter weten dat er plannen waren om de reeks verder te zetten, maar Jim Parsons, Sheldon Cooper in de serie, had bekend gemaakt dat hij wilde stoppen. Shaffner was bang dat het publiek zou afhaken als Sheldon zou verdwijnen en zo kwam er eerder dan gepland een einde aan 'The Big Bang Theory'.



De rest van de cast en crew vernam het nieuws via een persbericht. Tijdens een vakantie had Parsons aangegeven dat hij een vervolg niet meer zag zitten en dat was voor Chuck Lorre van Warner Bros genoeg om de serie te beëindigen. 'Lorre had altijd gezegd dat als een van de hoofdrolspelers zou verdwijnen, dat het einde van de show zou betekenen', aldus Shaffner. 'Misschien is het inderdaad beter om te stoppen op een hoogtepunt, al was het waarschijnlijk ook voor Jim een moeilijke beslissing', besluit Shaffner.



Jim Parsons liet eerder al weten dat het verhaal uitverteld was en dat hij geen nieuwe uitdagingen meer zag in zijn rol als Sheldon Cooper. Bovendien is het niet gemakkelijk om als veertiger een prille dertiger te spelen en wilde hij na al die jaren tijd maken voor andere projecten. Zo is hij tegenwoordig te zien in de nieuwe Netflix-serie 'Hollywood' en werkt hij samen met collega-actrice Mayim Bailik, Amy in 'The Big Bang Theory', samen aan de Amerikaanse versie van 'Miranda'.



Bron: Het Laatste Nieuws, IMDB.