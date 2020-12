'Sylvie's Love' vanaf 23 december op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'Sylvie's Love' is een ode aan de kracht van de liefde. Een knappe, jonge vrouw ontmoet een saxofonist in haar vaders platenzaak in Harlem in de jaren '50.

Hun liefde ontvlamt in een vurige romance die zorgt voor veel verandering. 'Sylvie's Love' is meer dan een universeel liefdesverhaal, het is een prachtige illustratie van gangbare stijl in de zwarte gemeenschap en een historisch portret dat grotendeels onzichtbaar is geweest. Deze sfeervolle, authentieke weergave geeft alle kijkers toestemming om de onophoudelijke kracht van de liefde te vieren.

Geschreven en geregisseerd door Eugene Ashe

Geproduceerd door Nnamdi Asomugha, Gabrielle Glore, Jonathan T. Baker, Eugene Ashe, Matthew Thurm

Uitvoerende producenten Tessa Thompson, Bobbi Sue Luther, Akbar Gbajabiamila,

Matt Rachamkin, Sidra Smith, Emmet Dennis

Cast Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Aja Naomi King, Jemima Kirke, Tone Bell, Alano Miller, Wendi Mclendon-Covey en Eva Longoria