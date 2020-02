'Stranger Things' (seizoen 4): From Russia with love... - VIDEO

'We zijn heel erg blij om officieel te bevestigen dat de productie van 'Stranger Things 4' gestart is... maar we zijn nog enthousiaster om de terugkeer van Hopper aan te kondigen!'

'Helaas is het niet allemaal goed nieuws voor onze 'Amerikaan'. Hij zit namelijk gevangen, ver weg van huis, in de besneeuwde wildernis van Kamtsjatka waar hij het hoofd moet bieden aan verschillende gevaren: menselijk en… niet-menselijk.

Ondertussen duikt er in de Verenigde Staten een nieuwe horror op, iets wat al lang begraven leek, iets dat alles met elkaar verbindt...

Het vierde seizoen belooft het grootste en meest angstaanjagende seizoen ooit te worden en we kunnen niet wachten tot iedereen meer ziet. En in de tussentijd… bid voor de 'Amerikaan'.'

From Russia with love,

The Duffer Brothers

'Stranger Things'

'Stranger Things' is een Netflix Original serie gecreëerd door The Duffer Brothers en geproduceerd door Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. The Duffer Brothers zijn ook de executive producers van Stranger Things samen met Shawn Levy en Dan Cohen van 21 Laps Entertainment en Iain Paterson.