Speciale serie 'Dr. Pimple Popper: Before The Pop' op TLC

Vanwege corona mag ook dermatoloog Sandra Lee – alias Dr. Pimple Popper – momenteel geen patiënten ontvangen in haar praktijk.

Maar dat weerhoudt haar er niet van om ondertussen toch zoveel mogelijk mensen te helpen. Via online consulten probeert ze alvast zo goed mogelijk een diagnose te stellen voor de mensen die kampen met serieuze uitstulpingen van de huid. Zo kan ze hen straks sneller helpen, zodra ze weer patiënten mag ontvangen. In de tussentijd probeert ze de patiënten gerust te stellen met de juiste diagnose en uit te leggen hoe ze hen straks kan behandelen.

Waar mogelijk geeft ze tips om de situatie nu al vanuit huis te verbeteren door de patiënt zelf alvast enkele maatregelen te laten treffen. In de speciale serie 'Dr. Pimple Popper: Before The Pop' spreekt ze op afstand elke week drie patiënten. Van iemand met grote bulten op de achterkant van zijn hoofd tot iemand met bulten over haar hele gezicht en van een 9-jarig meisje met ernstige psoriasis tot een man met een bult onder zijn oksel ter grootte van een voetbal. Kan Sandra Lee een goed beeld van de kwaal krijgen via haar online consult en hen zo al de eerste hulp bieden?

'Dr. Pimple Popper: Before The Pop', vanaf donderdag 15 oktober om 21.30 uur op TLC.