'Soulmates' in februari nieuw op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'Soulmates' speelt zich ongeveer 15 jaar in de toekomst af. Het bedrijf Soul Connex heeft een test ontwikkeld die met 100 procent nauwkeurigheid de persoon kan bepalen waar je het meest van zou houden. Mensen die de test doen, hebben de keuze om hun zielsverwant te leren kennen of zij krijgen het antwoord 'Je zielsverwant heeft nog niet getest'.

De serie onderzoekt, in zes aantal afzonderlijke afleveringen, of liefde het lot is of een keuze.

Serie co-creator Will Bridges: 'Je zielsverwant is de persoon die je het meest liefhebt, meer dan wie dan ook. Een soulmate is niet iemand die je zal helen. Het is de persoon voor wie je onmiskenbaar de sterkste liefde zal voelen. Betekent dat echt geluk, of is het de beste persoon voor jou?'

In alle zes afleveringen van 'Soulmates' is een andere cast en een geheel nieuw verhaal over het ontdekken (of niet ontdekken) van de resultaten van deze nieuwe test en de impact van de resultaten op relaties.

De cast bestaat ondermeer uit Sarah Snook ('Succession'), Kingsley Ben-Adir ('The OA', 'High Fidelity'), David Costabile ('Billions'), Sonya Cassidy ('Lodge 49', 'Humans'), Charlie Heaton ('Stranger Things'), Malin Akerman ('Billions', 'Dollface'), Bill Skarsgård ('Clark', 'Castle Rock'), Betsy Brandt ('Breaking Bad', 'Life in Pieces'), JJ Field ('Turn'), Darren Boyd ('Killing Eve'), Dolly Wells ('Can You Ever Forgive Me?'), Karima McAdams ('Deep State'), Laia Costa ('Victoria'), Shamier Anderson ('Goliath'), Georgina Campbell ('Black Mirror'), Henry Goodman ('The New Pope'), Sofia Oxenham ('Poldark'), Nathan Stewart-Jarrett ('Candyman'), Sandra Teles ('Black Mirror: Bandersnatch'), Letty Thomas ('Emma') and Adam El Hagar ('Tyrant').

Will Bridges en Brett Goldstein produceren samen met Jolyon Symonds via Fearless Minds, een bedrijf van de Banijay Group ('Thorne'-serie voor Sky One, Complicit). Bridges en Goldstein creëerden eerder de korte film 'For Life', die als basis dient voor deze nieuwe, originele serie.