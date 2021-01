'Songfestival' denkt (weer) aan alternatief

Foto: © NPO 2019

Als gevolg van de voortdurende coronapandemie denkt de Nederlandse organisatie van het 'Eurovisie Songfestival' alweer aan alternatieven om de liedjeskermis toch op een veilige manier te kunnen organiseren.

Vorig jaar, in volle coronacrisis, werd het 'Eurovisie Songfestival' in Rotterdam afgelast en vervangen door een online alternatief. Dit jaar zou het festival opnieuw in Rotterdam georganiseerd worden, maar nu de pandemie nog in volle hevigheid woedt, denken ze toch al aan alternatieven.

Eén van de opties is om vooraf opgenomen clips van de deelnemende artiesten te laten zien. 'Uiteraard willen we dit vermijden, want we willen gelijke kansen voor alle deelnemers. Maar we moeten rekening houden met die optie. Het kan ook zijn dat kandidaten uit sommige landen niet naar ­Nederland mogen reizen. Toch gaat het evenement sowieso door', aldus Sietse Bakker van het organisatiecomité in Het Nieuwsblad.

Volgens de organisatie liggen vier mogelijke scenario's klaar. De organisatie volgt de coronasituatie op de voet en zal tijdig beslissen onder welke vorm het 'Eurovisie Songfestival' zal doorgaan.

Bron: Het Nieuwsblad