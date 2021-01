'Sex and the City' keert terug!

HBO heeft bevestigd dat het een vervolg maakt op de populaire sitcom 'Sex and the City'. De nieuwe serie, die voorlopig 'And Just Like That...' heet zal in eerste instantie worden uitgezonden op streamingdienst HBO Max. Die is bij ons niet beschikbaar.

Telenet is in Vlaanderen echter 'Home of HBO', dus de kans is zeer groot dat de fans de nieuwe reeks daar snel zullen kunnen bekijken.

In het vervolg op 'Sex and the City' worden de personages Carrie, Miranda en Charlotte, nu vijftigers, gevolgd. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis hebben namelijk hun medewerking toegezegd. Kim Cattrall zal er als Samantha niet bij zijn. Een uitleg geeft HBO hierover niet, maar het is bekend dat Cattrall al een hele tijd in onmin leeft met Sarah Jessica Parker.

De opnames voor het vervolg op de populaire sitcom staan gepland voor het einde van de lente. Er worden 10 afleveringen van ongeveer een half uur voorzien. 'Sex and the City' werd van 1998 tot 2004 wereldwijd succesvol uitgezonden. De twee films die daarna werden gemaakt kregen minder bijval.

Bron: Het Nieuwsblad/eigen bericht