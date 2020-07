Seizoensfinale 'The Walking Dead' uitgesteld tot oktober

De laatste aflevering van seizoen tien van 'The Walking Dead' zal op 4 oktober worden uitgezonden. Angela Kang, de producent van de serie, heeft dit vrijdagavond bekend gemaakt. Seizoen elf zal pas in 2021 op televisie verschijnen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het tiende seizoen van 'The Walking Dead' werd nog niet volledig uitgezonden. De laatste aflevering kon niet worden gedraaid door de maatregelen die genomen werden tegen het coronavirus. Volgens de oorspronkelijke planning was de seizoensfinale al in april verschenen.

Bovendien hebben de makers van de serie besloten het tiende seizoen uit te breiden. Er zullen nog zes extra afleveringen worden gedraaid, waardoor het tiende seizoen in totaal uit 22 afleveringen zal bestaan. Als alles goed verloopt zullen deze afleveringen te zien zijn in het begin van 2021.

Ook de opnames van het nieuwe seizoen liggen stil door de uitbraak van het coronavirus. De première van het elfde seizoen stond oorspronkelijk gepland in oktober, dit wordt uitgesteld naar 2021.

Bron: Het Laatste Nieuws