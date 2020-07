Seizoen vier van Netflix-hitserie 'Élite' met grotendeels nieuwe cast

Foto: © coopr/Netflix 2020

Netflix heeft de cast bekendgemaakt van haar Spaanse hitserie 'Élite'. En zoals reeds eerder bekend was geraakt, wordt een deel van de cast vervangen door nieuwe gezichten.

Arón Piper (Ander), Georgina Amorós (Cayetana), Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) en Miguel Bernardeau (Gúzman) blijven in 'Élite'. Ze krijgen het gezelschap van Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios Fernandez en Martina Cariddi.

Netflix deelde maandag een foto van de volledige cast van seizoen vier op Instagram.

Op het einde van het vorige, derde, seizoen van 'Élite' bleek dat niet iedereen afgestudeerd was geraakt aan Las Encinas, de school waar de serie zich voor een groot stuk afspeelt. Op het einde van datzelfde seizoen was ook te zien hoe de groep zittenblijvers terugkeerde naar school. In beeld verscheen een onderschrift 'twee maanden later'. Of de nieuwe reeks afleveringen de draad daar weer oppikt is voorlopig een goed bewaard geheim.

Op de nieuwe afleveringen van 'Élite' is het vermoedelijk nog een hele tijd wachten. De productie liep door het coronavirus heel wat vertraging op.

Bron: RTL Boulevard