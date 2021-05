Seizoen 4 van 'Stranger Things' op komst

Netflix had deze week goed nieuws voor de talrijke fans van de cultserie 'Stranger Things'. Het bedrijf lanceerde de teaser trailer van het nieuwe seizoen. Maar het duurt nog tot 2022 eer de reeks op het platform beschikbaar wordt.

Normaal zou het vierde seizoen sneller beschikbaar komen, maar ten gevolge van de coronapandemie moest de productie afgebroken worden en pas in augustus zou het filmen opnieuw beginnen. Finn Wolfhard (Mike Wheeler in de serie) heeft dit nu ook bevestigd in een videochat met fans die hij deze week hield.

In een trailer die vorig jaar al werd gelanceerd zagen de fans Chief Hopper opduiken. Een verrassing, want iedereen dacht dat hij in de explosie op het einde van seizoen drie was omgekomen. In de nieuwe trailer is hij opnieuw niet meer te zien. Dat wordt dus voor de vele adepten van de serie spannend aftellen naar hoe het in seizoen vier verder zal verlopen.

En nog een vraag waar fans mee zitten, is hoe de makers zullen omgaan met de intussen opgeschoten hoofdrolspelers. Want tussen de start van 'Stranger Things' in 2016 en nu zijn ze natuurlijk een stuk gegroeid en zien ze er volwassener uit. Gaten Matarazzo ('Dustin Henderson') gaf al aan dat de personages gewoon mee zullen groeien.

