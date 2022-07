Seizoen 3 van 'Bluey' gaat in augustus in première op Disney+

'Bluey', de Emmy® Award-winnende sensatie die wereldwijd families voor zich heeft gewonnen, maakt zijn debuut met seizoen drie op 10 augustus op Disney+ over de hele wereld.

De serie volgt Bluey, een Blue Heeler hond die dol is op spelen en het alledaagse gezinsleven verandert in buitengewone avonturen die zich op onvoorspelbare en hilarische manieren ontvouwen, waarbij ze haar familie - waaronder jongere zus Bingo en ouders Bandit en Chilli - maar ook vrienden en de gemeenschap meeneemt in haar wereld van plezier en ontdekking.

Het derde seizoen bouwt verder op de eerste twee meermaals bekroonde seizoenen van de serie met nieuwe vrienden en locaties. De eerste afleveringen bevatten een reeks verhalen over thuissituaties die op humoristische en soms schrijnende wijze de gebruikelijke en onverwachte gebeurtenissen in het dagelijkse gezinsleven weergeven, met herkenbare thema's zoals een verjaardagsontbijt maken voor papa, beloftes nakomen en een eigen slaapkamer krijgen.

Gecreëerd en geschreven door Joe Brumm en geproduceerd door meevoudig Emmy® Award-winnend Ludo Studio en BBC Studios, wordt het nieuwe seizoen van de hitserie opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bestaat uit 25 verhalen, die 7 minuten duren. De verhalen tonen nog meer hilarische en herkenbare alledaagse situaties van het gezinsleven. De afleveringen verschijnen later dit jaar ook op Disney Channel en Disney Junior. De tweede helft van het seizoen zal later dit jaar verschijnen op dezelfde kanalen.

'De liefde voor 'Bluey' is geëxplodeerd over de hele wereld, en we zijn blij om weer een spannend seizoen uit te brengen dat fans meer mogelijkheden zal geven om tijd door te brengen met Bluey en met familie', aldus Henrietta Hurford-Jones, Director of Children's Content Partnerships, BBC Studios.

'Bluey' is sinds het debuut in 2019 een regelrechte hit in de VS. De opvallende serie was Disney Junior's nummer 1 kijkcijferaanjager bij kinderen van 2-5 in 2021 en de eerste helft van 2022. Het is al vier kwartalen op rij de top 2 meest bekeken tv-serie bij kinderen van 2 tot 5 jaar.