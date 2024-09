'Rust Valley Restorers' is terug op Discovery

De optimistische 'autohoarder' Mike Hall probeert nog altijd van zijn vierhonderd classic cars af te komen die hij gedurende zijn leven verzameld heeft. Het doel is ze een voor een op te knappen en te verkopen, zodat hij er ook eindelijk winst op maakt.

Maar nu vriend en manager Avery zijn eigen business begonnen is, moet hij alle beslissingen zelf nemen in het nieuwe seizoen van Rust Valley Restorers. Dan helpt het niet dat hij meer autowrakken bijkoopt dan dat er uitgaan – tot grote ergernis van zoon Connor die ook werkzaam is in het bedrijf.

Zo koopt hij een schoolbus uit 1981 die hij ombouwt tot Doomsday Bus, waar je in kunt wonen voor als er nog eens een pandemie uitbreekt. En als hij voor een ‘71 Camero slechts een nieuwe motorkap nodig heeft, koopt hij meteen een hele bups Camero’s. Mike is dan ook meer liefhebber dan handelaar, want de Camero is vooral bedoeld als ode aan zijn goede vriend Tom die terminaal ziek is. Tom leverde hem ooit de motor en Mike wil er nu alles aan doen om de auto extra mooi te maken. Maar gaat hij ook ooit nog eens winst maken of zijn autovoorraad inkrimpen? Iedereen om hem heen heeft zo zijn twijfels bij deze goedlachse verzamelaar.

'Rust Valley Restorers', vanaf donderdag 26 september om 20.30 uur op Discovery.