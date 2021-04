Prime Video toont teaser trailer van Amazon Original Series 'Maradona: Blessed Dream'

Na jaren gewerkt te hebben aan deze serie, onthult Amazon Prime Video vandaag de langverwachte teaser trailer van de Amazon Original Series 'Maradona: Blessed Dream'. De teaser trailer geeft een eerste zicht op wat je mag verwachten van deze meeslepende serie.

De serie gaat later in 2021 exclusief in première op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden, wereldwijd.

De biografische serie is geproduceerd door BTF Media in coproductie met Dhana Media en Latin We. Er werd gefilmd in Argentinië, Spanje, Italië, Uruguay en Mexico. De serie bestaat uit 10 afleveringen van ieder een uur, waarin alle belangrijke momenten uit het leven en de carrière van de legendarische voetbalster worden vastgelegd.

In 'Maradona: Blessed Dream' spelen Nazareno Casero ('Historia de un Clan'), Juan Palomino ('Magnifica 70') en Nicolas Goldschmidt ('Supermax') de hoofdrollen. Zij portretteren Diego Armando Maradona gedurende zijn leven en carrière. Van het prille begin in het stadje Fiorito in zijn geboorteland Argentinië, tot zijn carrière bij Barcelona en Napoli, en ten slotte zal de serie zijn belangrijke rol laten zien in het winnen van de Wereldbeker in Mexico in '86 met zijn nationale team.

Ook Julieta Cardinali ('En Terapia', 'Valentin'), Laura Esquivel ('Patito Feo'), Mercedes Morán ('Diarios de Motocicleta'), Pepe Monje ('Amor en Custodia') en Peter Lanzani ('El Clan') spelen een prominente rol in de serie.

De serie wordt geleid door Alejandro Aimetta als showrunner en regisseur van de afleveringen die zijn gefilmd in Argentinië, Mexico en Uruguay. Hij is ook een van de schrijvers van de serie, naast Guillermo Salmerón ('El Marginal') en Silvina Olschansky ('El Marginal'). Roger Gual en Edoardo De Angelis regisseerden afleveringen in respectievelijk Spanje en Italië. De uitvoerende producenten van de serie zijn Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto en Luis Balaguer.

De serie laat alle overwinningen en uitdagingen van de legendarische voetballer zien. Exclusief beschikbaar op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.