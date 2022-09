Prime Video onthult de eerste officiële trailer voor 'The Devil's Hour'

Prime Video onthult de eerste officiŽle trailer voor 'The Devil's Hour', met als cast ondermeer Jessica Raine ('Patrick Melrose'), Peter Capaldi ('Doctor Who'), Nikesh Patel ('Starstruck') en Phil Dunster ('Ted Lasso').

De serie volgt het verhaal van Lucy, gespeeld door Raine, die elke nacht om precies 3.33 uur, het uur van de duivel, wordt gewekt door angstaanjagende visioenen. Haar achtjarige zoon is teruggetrokken en emotieloos. Haar moeder spreekt tegen lege stoelen. Haar huis wordt achtervolgd door de echo's van een leven dat niet het hare is. Wanneer Lucy's naam op onverklaarbare wijze in verband wordt gebracht met een reeks brute moorden in de omgeving, komen de antwoorden die haar al die jaren zijn ontgaan eindelijk in beeld. Capaldi speelt een teruggetrokken zwerver, gedreven door een moorddadige obsessie. Hij wordt het voornaamste doelwit van een klopjacht van de politie onder leiding van de meelevende detective Ravi Dhillon, gespeeld door Patel.

De zesdelige serie is geschreven en gecreëerd door Tom Moran en geproduceerd door Hartswood Films ('Dracula', 'Sherlock'). De serie wordt op 28 oktober exclusief op Prime Video gelanceerd.