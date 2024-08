Prime Video maakt releasedatum bekend van de langverwachte vervolgfilm 'Culpa Tuya'

Prime Video heeft bekend gemaakt dat de Spaanse verfilming 'Culpa Tuya' vanaf donderdag 27 december wereldwijd exclusief te zien is op Prime Video. De eerste film, 'Culpa MŪa', die vorig jaar uitkwam, was internationaal zeer succesvol.

De film, gebaseerd op het eerste boek in de New York Times bestseller 'Culpable'-trilogie geschreven door Mercedes Ron, was de meest bekeken internationale niet-Engelstalige Original in de geschiedenis in meer dan 190 landen waaronder de VS, het Verenigd Koningkrijk, Australië, Frankrijk en India. 'Culpa Tuya' is deze kerst exclusief te zien op Prime Video in 240 landen en gebieden wereldwijd.

In 'Culpa Tuya' keren Nicole Wallace ('Skam España', 'Parot') en Gabriel Guevara ('Mañana es hoy', 'Hit') terug in hun rollen van Noah en Nick uit 'Culpa Mía'. Ook zullen Marta Hazas ('Días mejores', 'Pequeñas coincidencias'), Iván Sánchez ('Bosé', 'Hospital Central'), Victor Varona ('Cielo Grande', 'Dani Who?') en Eva Ruiz weer te zien zijn in het tweede deel. Daarnaast speelt de bekende actrice Goya Toledo ('Amores perros', 'Veneno') de rol van Anabel, is Gabriela Andrada ('Los protegidos ADN', 'Los herederos de la tierra') te zien als Sofía, vertolkt Álex Béjar ('Élite', 'Al fondo hay sitio') het personage van Briar, Javier Morgade ('Desaparecidos', 'Delfines de plata') die van Michael en Felipe Londoño ('Entrevías', 'Perfil falso') is te zien als Luca.

De nieuwe film 'Culpa Tuya' volgt opnieuw het liefdesverhaal van Noah Leister en haar stiefbroer Nick. De passie tussen de twee lijkt onverwoestbaar, ondanks de verwoede pogingen van hun ouders om hen uit elkaar te drijven. Toch wordt de relatie op de proef gesteld wanneer Nick druk is met zijn nieuwe baan en Noah wordt toegelaten tot de universiteit. De terugkomst van een wraakzuchtige ex-vriendin en Nicks moeder die onduidelijke intenties heeft, doen niet alleen de relatie van Noah en Nick, maar ook die van de familie Leister wankelen. Wanneer zoveel mensen eropuit zijn om een liefde te verbreken, heeft het dan wel kans van slagen?

'Culpa Tuya' is geregisseerd door Domingo González ('Culpa Mia', 'El Bar'), die wederom samen met Sofía Cuenca het scenario schreef.De film is geproduceerd door Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) met Álex de la Iglesia en Carolina Bang als producenten.