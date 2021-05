Prime Video lanceert vrijdag 'The Boy From Medellín'

Van Academy Award®-genomineerde en Emmy-winnende filmmaker Matthew Heineman ('Cartel Land', 'City of Ghosts', 'A Private War') komt een verbazingwekkend intiem portret van een van de grootste internationale muziek supersterren van onze tijd.

'The Boy From Medellín' volgt J Balvin terwijl hij zich voorbereidt op het belangrijkste concert uit zijn carrière - een uitverkochte stadionshow in zijn geboortestad Medellín, Colombia. Maar als het optreden steeds dichterbij komt, exploderen de straten met groeiende politieke onrust, waardoor de Latin Grammy-winnende muzikant gedwongen wordt om, om te gaan met zijn verantwoordelijkheid als artiest voor zijn land en zijn fans over de hele wereld.

Terwijl de publieke druk van het naderende concert toeneemt, blijft J Balvin ook achter de schermen strijden met de angst en depressie die hem al jaren kwellen. 'The Boy From Medellín', volledig opgenomen in de dramatische week voorafgaand aan het concert, geeft ons ongekende toegang tot de 'Prince of Reggaeton', en biedt een meeslepende blik op een van de meest cruciale en emotioneel beladen momenten van zijn leven.

Geregisseerd en geproduceerd door Matthew Heineman

Executive Produced by Fabio Acosta, Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson, Jennifer McDaniels, Jenna Millman, José Álvaro Osorio Balvín, Juan Diego Villegas

Geproduceerd door Juan Camilo Cruz, Myles Estey, Joedan Okun

Met in de hoofdrol José Álvaro Osorio Balvín

'The Boy From Medellín', vanaf vrijdag 7 mei op Amazon Prime Video.