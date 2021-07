Prime Video kondigt trailer aan van 'Nine Perfect Strangers'

Amazon Prime Video heeft de langverwachte trailer vrijgegeven voor de aankomende achtdelige dramaserie 'Nine Perfect Strangers'. De serie zal wereldwijd exclusief op 20 augustus 2021 van start gaan, met uitzondering van de VS en China.

Gebaseerd op The New York Times bestseller van de Australische auteur Liane Moriarty, wordt 'Nine Perfect Strangers' geproduceerd door het team achter 'Big Little Lies' en wordt het eerste project samen van de sterren Nicole Kidman en Melissa McCarthy.

Gefilmd in Australië, speelt het drama zich af in een boutique health-and-wellness resort dat genezing en transformatie belooft. Negen gestreste stadsbewoners proberen een weg te vinden naar een betere manier van leven. De directrice van het resort, Masha (Kidman), waakt over hen tijdens deze tiendaagse retraite. Zij is een vrouw met een missie om vermoeide geesten en lichamen nieuw leven in te blazen. Deze negen vreemdelingen hebben echter geen idee wat hen te wachten staat.

Geschreven door David E Kelley en John Henry Butterworth

Geregisseerd door Jonathan Levine

Uitvoerend geproduceerd door Nicole Kidman en Per Saari voor Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson en Steve Hutensky voor Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen en Liane Moriarty.

Met in de hoofdrollen Nicole Kidman, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten en Samara Weaving.

'Nine Perfect Strangers', vanaf 20 augustus te zien op Prime Video.