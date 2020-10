Prime Video kondigt seizoen drie van 'American Gods' aan

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Amazon Prime Video kondigde de officiële premièredatum aan voor seizoen drie van de Amazon Original Serie, 'American Gods'. Het nieuwe seizoen gaat op maandag 11 januari wereldwijd in première op Amazon Prime Video, met uitzondering van de Verenigde Staten.

Maker en uitvoerend producent Neil Gaiman - de Godsfather zelf - publiceerde de onderstaande brief over wat te verwachten van het komende seizoen, de brief is gericht aan de fans van het boek en de serie:

'Toen we begonnen met het maken van seizoen drie van 'American Gods', hadden we geen idee hoe actueel het zou zijn. We wisten dan we terug wilden keren naar waar de mensen van hielden en waarop ze reageerden in boek: dat het tijd was voor Shadow om naar het stadje Lakeside te gaan en te proberen zich te verliezen in het normale leven.

En tegelijkertijd wilden we ons in het derde seizoen concentreren op de personages en hun reizen. Om Shadow een pad te laten zien dat geleid wordt door de Goden van zijn voorouders, meer zichzelf te worden terwijl hij beslist wie hij is en aan welke kant hij staat - die van de mensheid of die van de goden.

We wisten ook dat we de show wilden vastleggen tegen de achtergrond van het Amerikaanse landschap. Om te onderzoeken wat 'Amerika' betekent voor zijn volk en om te praten over immigrante - over alle verschillende mensen die naar dit geweldige land zijn gekomen en hun goden hebben meegebracht. Echter de nieuwe goden zoals telefoons, apps en glitters en glamour eisen onze aandacht en liefde op maar de oude goden willen ook weer iets te betekenen hebben.

Amerika moet voor ons allemaal zijn en 'American Gods' moet dat reflecteren. Dit seizoen voelt het alsof het echt zo is. Het zit vol drama en emotie, het echte en het volkomen vreemde, en het bevat enkele van de mooiste optredens die de serie tot nu toe heeft gezien. Het brengt favoriete personages terug, sommigen op opmerkelijke manieren, en we zullen mensen en goden tegenkomen die we nog nooit eerder hebben ontmoet. Ik ben trots op onze briljante cast - van Ricky en Emily, van Yetide en Ian, Bruce, Demore, Omid en al de rest - en op wat schrijvers hebben gedaan om het verhaal weer 'back on track' te krijgen.

De strijd van de goden en het volk in seizoen drie van 'American Gods' is de strijd van Amerika. We dachten dat het niet op het juiste moment zou komen toen we het in kaart brachten, en ik dacht ook niet dat het boek nog steeds relevant zou zijn toen ik het meer dan 20 jaar geleden schreef. Maar, ik ben blij dat het nu gebeurt, in een jaar waarin het voelt alsof er verschillende verhalen worden gehoord, geëerd en in de toekomst mogen veranderen.

Heel erg bedankt,

Neil Gaiman'

'American Gods' wordt geproduceerd door Fremantle met uitvoerend producent Charles H. Eglee aan het roer, naast uitvoerende producenten Neil Gaiman, Anne Kenney, Damian Kindler, David Paul Francis, Mark Tinker, Ian McShane, Craig Cegielski en Stefanie Berk. De serie gaat op 11 januari (exclusief de Verenigde Staten) in première op Prime Video. In de Verenigde Staten zal de serie beschikbaar zijn op STARZ.

Het derde seizoen van de serie keert op maandag 11 januari terug, exclusief op Amazon Prime Video wereldwijd met uitzondering van de VS.