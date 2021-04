Prime Video kondigt docuserie aan met Serena Williams

Amazon Studios kondigde vandaag aan dat zij een first-look TV deal heeft gesloten met 23-voudig Grand Slam tennisspeelster, Serena Williams. De samenwerking met Amazon Studios bevat geschreven en ongeschreven televisieprojecten die exclusief op Amazon Prime Video in première zullen gaan.

Serena zal beginnen met The Untitled docuserie die haar volgt in zowel haar professionele als persoonlijke leven. The Untitled docuserie productie van Plum Pictures, Goalhanger Films en Amazon Studios wordt uitvoerend geproduceerd door Serena Williams, Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb, en Tony Pastor.

'Ik ben ontzettend enthousiast om samen te werken met Amazon Studios - ze ontwikkelen een aantal van de meest inspirerende en toonaangevende content voor een wereldwijd publiek. Ik heb veel verhalen die ik graag wil vertellen, waaronder een vervolg van mijn eigen verhaal en kijk ik ernaar uit om die met de wereld te delen', zei Serena.

'Serena heeft de sport getransformeerd en is uitgegroeid tot een van de meest inspirerende atleten, ondernemers en vrouwen van haar generatie. Ze wordt niet alleen bewonderd om haar ongeëvenaarde dapperheid op het veld, maar ook om haar inzet voor de mensenrechten', zegt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'We zijn ongelooflijk enthousiast om haar journey te delen in deze nieuwe serie, en om samen nieuwe originele content te creëren voor onze Prime Video klanten, wereldwijd.'

De grootste atlete en tennisspeelster van de Open Era en de meest gewaardeerde WTA-speelster aller tijden, Serena heeft ondertussen onoverkomelijke kansen overwonnen om de titel te winnen in alle vier de grand slam-toernooien, 73 enkelspel- en 23 dubbelspel kampioenschappen, en gouden medailles op de Olympische Spelen van 2000 (dubbelspel), 2008 (dubbelspel), en 2012 (enkelspel en dubbelspel).

Buiten het veld is Serena bekend geworden in de zakenwereld, de entertainmentwereld en de fashion wereld, en heeft ze de kledinglijn S by Serena en Serena Ventures aan haar merk toegevoegd. Serena is tevens toegewijd aan liefdadigheidsinstellingen en steunt organisaties zoals het Yetunde Price Resource Center, dat in 2018 van start gaat in Compton, CA, ter ere van het leven en de nagedachtenis van haar oudste zus. Hiermee zorgt ze ervoor dat mensen met een trauma de nodige middelen hebben om hun leven voort te zetten. Haar grootsheid op en naast het veld maakt haar tot een van de meest iconische namen en gezichten wereldwijd.