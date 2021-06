Prime Video kondigt documentaire 'Mary J. Blige's My Life' aan

Negenvoudig Grammy®-winnende artieste en Academy Award genomineerde zangeres en actrice Mary J. Blige zette de muziekwereld in vuur en vlam met haar baanbrekende LP 'My Life' in 1994. De LP was een verzameling krachtige bekentenissen over haar gevecht met misbruik, depressie en verslaving, zij smeedde daarmee een innige en blijvende band met miljoenen fans over de hele wereld.