Prime Video kondigt de offiële trailer van 'Without Remorse' aan

Een elite Navy SEAL ontdekt een internationale samenzwering terwijl hij gerechtigheid zoekt voor de moord op zijn zwangere vrouw in 'Tom Clancy's Without Remorse'.

Dit is de explosieve ontstaansgeschiedenis van actieheld John Clark - een van de meest populaire personages in het Jack Ryan-universum van auteur Tom Clancy. Wanneer een groep Russische soldaten zijn familie vermoordt als vergelding voor zijn rol in een top-secret operatie, achtervolgt Sr. Chief John Kelly de moordenaars koste wat het kost. Samen met een collega SEAL en een schimmige CIA-agent onthult Kelly's missie zonder het te weten een heimelijk complot dat de VS en Rusland in een totale oorlog dreigt te storten. Kelly wordt verscheurd tussen persoonlijke eer en loyaliteit aan zijn land. Hij moet zonder wroeging de strijd aangaan met zijn vijanden als hij een ramp wil afwenden en de machtige figuren achter het complot wil ontmaskeren.

Geregisseerd door Stefano Sollima

Geschreven door Taylor Sheridan en Will Staples

Geproduceerd door Akiva Goldsman, Josh Appelbaum, André Nemec, Michael B. Jordan

Met in de hoofdrollen Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet, Luke Mitchell en Guy Pearce