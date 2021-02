Prime Video kondigt de nieuwe serie 'The Underground Railroad' aan

Amazon Prime Video kondigde aan dat de langverwachte Amazon Original limited serie 'The Underground Railroad', van Academy Award-winnaar Barry Jenkins, op 14 mei exclusief op Prime Video in première gaat in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

De 10 afleveringen tellende limited serie is gebaseerd op de Pulitzer Prize winnende roman van Colson Whitehead.

'The Underground Railroad' vertelt het verhaal over de wanhopige zoektocht van Cora Randall (nieuwkomer Thuso Mbedu) naar vrijheid tijdens het Antebellum South. Nadat ze de plantage in Georgia is ontvlucht om achter het gerucht aan te gaan over de Underground Railroad, ontdekt Cora niet zomaar een iets, maar een spoorlijn vol ingenieurs en conducteurs, en een geheim netwerk van sporen en tunnels onder de zuidelijke grond.

Tijdens haar reis wordt Cora achtervolgd door Ridgeway (Joel Edgerton), een premiejager die erop gefixeerd is haar terug te brengen naar de plantage die ze ontvlucht is; vooral omdat haar moeder Mabel de enige is die hij nooit gevangen heeft. Terwijl ze van staat naar staat reist, worstelt Cora met de erfenis van de moeder die haar achterliet en met haar eigen strijd om een leven te verwezenlijken dat ze nooit voor mogelijk had gehouden.

In 'The Underground Railroad' zullen we Thuso Mbedu, Chase W. Dillon en Joel Edgerton in de hoofdrol zien. Daarnaast zullen Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim, Amber Gray, Peter De Jersey, Chukwudi Iwuji, Damon Herriman, Lily Rabe, Irone Singleton, Mychal-Bella Bowman, Marcus 'MJ' Gladney, Jr., Will Poulter en Peter Mullan de cast aanvullen.

Barry Jenkins is showrunner en regisseert alle tien afleveringen van de limited serie. Hij is uitvoerend producent naast Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt, Richard Heus, Jacqueline Hoyt en Colson Whitehead. 'The Underground Railroad' is een productie van Plan B, Pastel en Big Indie met Amazon Studios.