Prime Video kondigt Britse originele komedie-drama serie 'Mammals 'aan

Amazon Prime Video kondigt vandaag 'Mammals' aan, een zesdelige UK Amazon Original comedy-dramaserie, geschreven door tweevoudig Olivier en Tony Award-winnaar Jez Butterworth ('Jerusalem', 'The Ferryman', 'Spectre', 'Ford v Ferrari').

Met in de hoofdrollen Tony, Emmy en BAFTA Award-winnaar James Corden ('The Late Late Show', 'Gavin & Stacey'), de twee keer voor een Oscar en BAFTA genomineerde Sally Hawkins ('Paddington', 'The Shape of Water'), Melia Kreiling ('Filthy Rich'), Colin Morgan ('Humans'), Henry Lloyd-Hughes ('Killing Eve') en Samuel Anderson ('Witless').

De serie is geregisseerd door Stephanie Laing ('Made for Love', 'Physical') en geproduceerd door Street Hassle in samenwerking met Vertigo Films en Fulwell 73. De serie wordt exclusief gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden. De opnames voor de nieuwe serie beginnen deze maand.

Details over de verhaallijn van de nieuwe serie worden geheimgehouden, maar schrijver Jez Butterworth geeft ons de volgende hint - 'Een goed huwelijk is het meest magische wat er is. In een wereld van acht miljard mensen, heb je degene gevonden die jou begrijpt. Die je lichaam en ziel laat ontvlammen. Die je laat groeien en bloeien. Die je de vonk geeft, het vertrouwen om jezelf te worden. Je zult ook nooit seks hebben met iemand anders en dan zul je sterven, en voor altijd dood zijn.'

'James Corden is de enige tienvoudig Emmy winnende talkshow host die ook de Tony Award voor Beste Acteur heeft gewonnen', aldus Jez Butterworth. 'Zijn optreden in 'One Man Two Governors' was alsof je Mickey Rooney, Terry-Thomas en The Marx Brothers in één zag. Zijn Smithy in 'Gavin & Stacey' heeft iconische eeuwigheidswaarde. Ik kijk er naar uit om weer samen te werken met Sally en Colin Morgan', voegt Butterworth toe. 'Samen met de verbluffend getalenteerde Melia Kreiling vormen ze een team van verhalenvertellers van wereldklasse.'

'Na al zijn toneelstukken gezien te hebben, en met Jez gewerkt te hebben aan drie seizoenen 'Britannia', weet ik dat er geen betere verhalenverteller in de wereld is om de andere kant van relaties te belichten. En geen getalenteerdere acteurs dan James, Sally, Melia, Colin en Samuel om onze hoofdrollen te vertolken', zegt James Richardson, Executive Producer en Co-Creator.

'Ik ben absoluut enthousiast om deze Amazon Studios samenwerking met de zeer getalenteerde Jez Butterworth aan te kondigen', zegt Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios.

'Deze fantastische cast zal Jez's meeslepende scripts tot leven brengen, en we zijn verheugd om 'Mammals' wereldwijd te delen met het Prime Video publiek', voegde Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios toe.

De serie wordt geregisseerd door Stephanie Laing ('Made for Love', 'Physical'), geproduceerd door Georgina Lowe ('Mr. Turner', 'Sanditon') en uitvoerend geproduceerd door Jez Butterworth, James Corden en James Richardson. 'Mammals' is gemaakt door Jez Butterworth en James Richardson.