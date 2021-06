Prime Video komt met tweede seizoen van 'Making the Cut'

De Shoppable-serie 'Making the Cut', gepresenteerd door Heidi Klum en Tim Gunn, gaat op 16 juli in première met nieuwe afleveringen die wekelijks beschikbaar zijn op Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video kondigt vandaag de officiële trailer en key art voor seizoen twee van 'Making the Cut' aan. 'Making the Cut' gehost en executive geproduceerd door fashion's favoriete duo Heidi Klum & Tim Gunn, gaat op 16 juli 2021 exclusief op Prime Video in première. De juryleden van seizoen twee zijn enkele van de meest opwindende en frisse personalities uit de modewereld wereldwijd, zoals super model Winnie Harlow en Moschino Creative Director Jeremy Scott.

De acht afleveringen tellende mode wedstrijdserie, die een diverse groep van 10 visionaire ontwerpers en ondernemers samenbrengt, zal elke week twee nieuwe afleveringen uitbrengen, met als hoogtepunt een grote finale met een geweldige runway show op 6 augustus 2021. De winnende looks van elke aflevering zullen onmiddellijk beschikbaar zijn voor aankoop, exclusief in Amazon.com Fashion's Making the Cut store.

'Making the Cut': seizoen 2

Nieuwe stad. Nieuwe ontwerpers. Dezelfde geweldige stijl. 'Making the Cut' is opnieuw op een missie om het volgende grote wereldwijde modemerk te vinden. In het tweede seizoen krijgen presentatoren Heidi Klum en Tim Gunn gezelschap van juryleden Winnie Harlow, het wereldberoemde supermodel en mode-icoon en Moschino Creative Director Jeremy Scott. Bovendien zullen nog meer juryleden dit seizoen hun opwachting maken, waaronder Prabal Gurung en Shiona Turini.

Gefilmd in Los Angeles, viert seizoen twee de stad die bekend staat om een aantal van de meest modieuze mensen en evenementen ter wereld. Van rode lopers met sterallures tot de modernste streetstyle, de modescene van Los Angeles vormt de perfecte achtergrond voor seizoen twee van 'Making the Cut'.

Terwijl de pandemie de mode-industrie sterk blijft beïnvloeden, zijn ontwerpers op zoek naar nieuwe manieren om klanten te bereiken en hun bedrijf te laten groeien. Aan seizoen twee in Los Angeles doet een uiteenlopende groep van 10 getalenteerde ondernemers en ontwerpers uit de hele wereld mee. Zijn zijn klaar om hun opkomende merken naar het volgende niveau te tillen en het nieuwste wereldwijde fenomeen te worden. De winnaar van de serie ontvangt 1 miljoen dollar om in zijn bedrijf te investeren, de kans om een collectie te verkopen in de winkel van Amazon Fashion en een mentorschap bij Amazon Fashion.

Beperkte edities van de winnende look van elke aflevering zullen onmiddellijk na elke aflevering exclusief te koop zijn in de 'Making the Cut'-winkel van Amazon Fashion. Nadat de meeste winnende looks van seizoen één in minder dan twee dagen uitverkocht waren, zal seizoen twee een grotere beschikbaarheid van winnende looks bieden.

De serie is geproduceerd door Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn, en Jennifer Love en wordt geproduceerd door Hello Sunshine en Amazon Studios.