Prime Video komt met nieuwe 4-delige docuserie over Anna Nooshin

'ANNA: STATUS' is een openhartige en onthullende 4-delige documentaireserie over Anna Nooshin, één van de bekendste vrouwelijke social media persoonlijkheden van Nederland.

Dit verrassende, rauwe en indringende portret over Anna Nooshin, onthult de verborgen werkelijkheid achter een publiek figuur die mensen denken te kennen, maar die zich nog nooit zo kwetsbaar heeft laten portretteren. De serie biedt een bijzondere mix van de verschillende aspecten in Anna's leven: glamour versus mentaal welzijn, welvaart versus jeugd als vluchteling, een warm gezin versus huiselijk geweld - om de werkelijkheid te laten zien achter de veelzijdige vrouw die Anna nu is.

De vierdelige Amazon Original docu-serie gaat vrijdag 29 april in première en is exclusief beschikbaar op Prime Video. 'ANNA: STATUS' wordt geproduceerd door Fabiola.