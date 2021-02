Prime Video introduceert documentaire 'All or Nothing: Juventus'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Amazon Prime Video en voetbalclub Juventus kondigen een gloednieuwe Italiaanse Amazon Original exclusieve docu-serie, 'All or Nothing: Juventus', die het team volgt tijdens het huidige seizoen 2020/21.

De nieuwe Amazon Original serie wordt dit jaar exclusief gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

'All or Nothing: Juventus' neemt kijkers mee achter de schermen van de iconische voetbalclub tijdens een cruciaal seizoen en volgt alle belangrijke gebeurtenissen, waaronder de komst van Andrea Pirlo als nieuwe hoofdtrainer van de club. De docu-serie zal het Allianz Stadion van binnen en van buiten laten zien en de toonaangevende trainingsfaciliteiten in Turijn. Daarnaast zal het zich richten op de unieke aspecten van de Club Bianconero ['wit en zwart'] en op haar identiteit welke diep gevestigd is in de Italiaanse cultuur en geschiedenis, maar altijd met een blik op de toekomst. All or Nothing: Juventus gaat in op het doorzettingsvermogen, de inzet en de toewijding die nodig zijn om op het allerhoogste niveau te kunnen concurreren, en geeft fans van dichtbij toegang tot de spelers, de staf en het management.

'We zijn ontzettend trots om tot de internationale partners van de 'All or Nothing' franchise te behoren', zegt Giorgio Ricci, Juventus' Chief Revenue Officer. 'Dit betekent een nieuwe stap voorwaarts in de constante evolutie van onze club. De samenwerking met Amazon Prime Video past perfect tussen twee succesvolle merken met een wereldwijd bereik en een voortdurend verlangen om uit te dagen, te veranderen en te creëren op een innovatieve manier. We kijken ernaar uit om de wereld te laten zien wat het Juventus-merk echt is en wat het echt betekent, met de onbetwiste kwaliteit en unieke touch van de 'All or Nothing'-serie.'

'We vinden het geweldig om deze reis te beginnen met zo'n prestigieuze voetbalclub als Juventus en om het Italiaanse en internationale publiek een buitengewone, ongekende blik te bieden op een van de meest opwindende teams op aarde', voegt Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italië toe. ''All or Nothing' is inmiddels een franchise die wordt gedefinieerd door zijn uitstekende productiekwaliteit en unieke toegang, en deze zal in de voetsporen treden van eerdere succesvolle series. We kunnen niet wachten tot Prime-leden wereldwijd de dagelijkse uitdagingen die dit team van eersteklas kampioenen tijdens dit epische seizoen zal aangaan, ten volle kunnen ervaren.'

Amazon Original 'All or Nothing: Juventus' wordt later in 2021 exclusief gelanceerd op Prime Video. Het wordt geproduceerd door Fulwell 73 ('I Am Bolt', 'Sunderland 'Til I Die', 'The Class of '92'), met Executive Producers Leo Pearlman en Ben Turner, en Showrunner Richard Cooke. De serie sluit zich aan bij de 'All or Nothing'-franchise met eerdere voetbaldocu-series, waaronder 'All or Nothing: Manchester City' en het onlangs gelanceerde 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'.