Prime Video brengt vrijdag de Original 'A Man Named Scott' uit

In 2009 bracht Scott Mescudi aka Kid Cudi zijn debuut LP uit, 'Man on the Moon: The End of Day'. Een album dat barrières doorbrak door nummers over depressie, angst en eenzaamheid. Het raakte jonge luisteraars diep en men zag Cudi als een muzikale ster en culturele held.