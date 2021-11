Prime Video brengt de trailer van Harlem uit

De officiële trailer voor seizoen één van de nieuwe serie 'Harlem', van Tracy Oliver ('Girls Trip') is nu live! Ook is de officiële key art beschikbaar van de serie, gefotografeerd door Adrienne Raquel, samen met een speciale kunstenaarsposter gemaakt door New Yorkse kunstenaar Jade Purple Brown.

De Amazon Original komedie serie zal in première gaan op vrijdag 3 december, met alle 10 afleveringen wereldwijd exclusief beschikbaar op Prime Video.

'Harlem', gecreëerd, geschreven en geproduceerd door Oliver, is een nieuwe komedie die een groep stijlvolle en ambitieuze beste vriendinnen volgt in Harlem, New York City, het mekka van de zwarte cultuur in Amerika. Camille is een populaire jonge antropologie professor aan Columbia University die een uitgebreide kennis heeft van de dating-normen van vele culturen, maar het moeilijk vindt om haar eigen liefdesleven te navigeren. Tye is een succesvolle, queer dating-app creator die er de voorkeur aan geeft om kwetsbaarheid -en romantische partners- op afstand te houden. Quinn is een hopeloze romanticus en mode-ontwerper die probeert om iets terug te doen voor de wereld terwijl ze een slechtlopend bedrijf runt. En tot slot Angie, een zelfverzekerde, levendige zangeres en actrice die samenwoont met Quinn. Samen groeien ze uit hun twintiger jaren naar de volgende fase van hun carrières, relaties en grote stadsdromen.

In de serie spelen Meagan Good als Camille, Grace Byers als Quinn, Shoniqua Shandai als Angie, Jerrie Johnson als Tye en Tyler LePley als Ian. Andere terugkerende gaststerren zijn Jasmine Guy, Whoopi Goldberg, Andrea Martin, Robert Ri'chard, Juani Feliz, Kate Rockwell en Sullivan Jones.

'Harlem' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Universal Television, een divisie van Universal studio Group, in samenwerking met Paper Kite Productions. Naast Oliver zijn ook Amy Poehler en Kim Lessing van Paper Kite uitvoerend producent, Dave Becky van 3 Arts, 13-voudig Grammy Award-winnaar Pharrell Williams en Mimi Valdés. Malcolm D. Lee regisseerde de eerste twee afleveringen.