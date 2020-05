Prime Video - I AM GUILTY!

Prime Video heeft weer een heerlijke lijst samengesteld van ultieme guilty pleasures die te bekijken zijn op Prime Video. Van klassiekers als 'Grease' en 'No Strings Attached' tot echte must see's als 'Bridesmaids' en 'Mean Girls' en de sing-a-long 'Mama Mia! The Movie'.

'Mean Girls'

Cady (Lindsay Lohan) denkt dat ze wel weet hoe ze moet overleven. Ze is namelijk opgegroeid in de bush van Afrika. Dit valt echter behoorlijk tegen als ze voor het eerst op een Amerikaanse highschool terechtkomt. Dit resulteert in een hilarische meiden-oorlog die de hele school op zijn kop zet! Ook het tweede deel van de film is te zien op Prime Video. The Plastics are back! In het tweede deel zijn de meiden nog trendier, grappiger en meedogenlozer dan ooit!

'Just My Luck'

Wederom een klassieker met Lindsay Lohan in de hoofdrol, deze keer als Ashley. Ashley is een typische New Yorkse meid die erom bekend staat dat ze over een enorme dosis geluk beschikt. Wanneer ze Jake kust, de meest ongelukkige man op aarde, beseft ze al snel dat haar geluk weg is. Ze probeert hem opnieuw te kussen, maar wordt ook verliefd op hem.. Dit maakt alles wel heel moeilijk.

'Mamma Mia! The Movie'

Aanstaande bruid Sophie wil haar vader vinden voor de grote dag aanbreekt, alleen weet ze niet precies wie dit is. Bij het stiekem lezen van de dagboeken van haar moeder Donna heeft ze ontdekt dat haar vader één van de drie van haar moeders grote liefdes zou kunnen zijn. Volg Sophie tijdens haar zoektocht naar haar vader en geniet van de romantiek en de muziek die deze film je laat zien.

'Grease'

Grease is the one that you want! Ga terug naar de middelbare school tijd met Pink Lady Sandy (Olivia Newton-John), leider van de bad boy T-Birds, Danny (John Travolta) en een rock-and-roll sterrencast.

'No Strings Attached'

Een hilarisch verhaal over Emma en Adam die een perfecte regeling met elkaar lijken te hebben die puur gebaseerd is op seks. Er is maar één hoofdregel: No Strings Attached. Met Natalie Portman en Ashton Kutcher in de hoofdrol is dit een film vol romantiek en komedie die je zonder schaamte, meerdere malen, kunt kijken!

'Love and Other Drugs'

De knappe en charmante Jamie valt goed in de smaak bij vrouwen. Zijn charme en lef komen ook goed van pas in zijn baan als verkoper van farmaceutische middelen. Jamie raakt onder de indruk van de vrolijke Maggie, die zich door niets en niemand laat binden. De romantische film 'Love and Other Drugs' met in de hoofdrollen Anne Hathaway en Jake Gyllenhaal, werd genomineerd voor 2 Golden Globes.

'Bride Wars'

En ook Hathaway hoort meerdere malen thuis in dit rijtje. Naast de hoofdrol in Love and Other Drugs, is ze ook één van de sterren in 'Bride Wars'. Emma (Anne Hathaway) en Liv (Kate Hudson) zijn al jaren beste vriendinnen en gaan voor elkaar door het vuur. Beiden hebben ze hun huwelijksdag tot in de kleinste details geregeld. Een fout van de weddingplanner zorgt echter voor één probleem: hun bruiloft.

'The Girl Next Door'

De 18-jaar oude Matthew Kidman is een serieuze streber die nooit echt los is gegaan in zijn leven. Tot een nieuw meisje, Danielle naast hem komt wonen. Danielle lijkt op het eerste gezicht een onschuldig buurmeisje, maar al snel komt hij erachter dan niets minder waar is...

'Bridesmaids'

Ze heeft geen geld, geen liefde en geen spatje geluk. Maar dan wordt dertiger Annie (Kristen Wiig) door haar boezemvriendin Lillian (May Rudolph), die op het punt staat om te trouwen, tot getuige benoemd. Wanneer dat gebeurt, is het hek helemaal van de dam...

'What's Your Number'

Alweer de laatste van de reeks Guilty Pleasures is de film 'What's Your Number'. In deze film telt Ally (Anna Faris) de mannen in haar eigen leven en begint te vrezen dat ze nooit zal trouwen. Ze zweert dat ze haar huidige aantal mannen niet zal overschrijden en schakelt de hulp van haar knappe buurman (Chris Evans) in. Ze raakt al snel geobsedeerd door het opsporen van vroegere vriendjes om te ontdekken of ze 'de ware' misschien toch heeft gemist.