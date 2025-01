'PAW Patrol: Luchtredding' stijgt op bij Nick Jr.

Avonturenbaai krijgt een nieuw vliegveld, maar dat verloopt niet zonder de nodige problemen. Gelukkig staan de dappere PAW Patrol-pups paraat om de situatie te redden met hun spectaculaire luchtacties!

De nieuwe thema-afleveringen ‘PAW Patrol: Luchtredding’ zijn het weekend van 1 & 2, en 8 & 9 februari, om 07.45, 11.40 en 17.00 in Nederland en om 12.15 in België (met herhaling om 18:15) te zien op Nick Jr.

Luchtredding

De eerste aflevering trapt de eerste grote redding af, waarin het moedige team de opening van de nieuwe luchthaven in Avonturenbaai moet redden. Sweetie, gedreven door jaloezie, saboteert het Koninklijk Vliegtuig om de plaats van de prinses in te nemen tijdens de openingsceremonie.

Voor deze spannende reddingsmissie rekenen we natuurlijk op Chase. In zijn helikopter onderschept Chase het Koninklijk Vliegtuig met de prinses. Chase krijgt hulp van Rockey, die tijdens de redding het vliegtuig repareert. Skye helpt vanuit haar straaljager en Marshall schiet met zijn krachtige waterkanonnen te hulp vanaf de grond.

Maar de problemen stoppen hier niet. In de verschillende afleveringen van ‘Luchtredding’ vliegt het PAW Patrol-team op meerdere hoogtes en in verschillende luchtvaartuigen. In de nieuwe thema-afleveringen komen vliegtuigen, straaljagers en helikopters, maar ook drones, luchtballonnen en zelfs satellieten in de ruimte voorbij.

Het avontuur is nog niet voorbij! Ter ere van 'Paw Patrol: Luchtredding’, is er ook op zaterdag en zondag 1 & 2 en 8 & 9 februari, na de première, een kleine marathon met afleveringen van Paw Patrol: Reddingswagens en Megapups. Deze zijn te zien vanaf 08:05 in Nederland en vanaf 12:40 in België.

Doe je gordel maar om en zet je rugleuning rechtop, want ‘PAW Patrol: Luchtredding’ staat op het punt om op te stijgen met speciale afleveringen vol avontuur.