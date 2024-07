Paramount Network viert de verjaardag van Tom Cruise

Op 3 juli is Tom Cruise jarig en jij krijgt een cadeau! Ter ere van de 62e verjaardag van deze actieheld heeft Paramount Network een speciale selectie van zijn klassieke films voor jou samengesteld.

'The Firm' bekijk je op dinsdag 2 juli om 20.30 uur. 'War of the Worlds' is te zien op woensdag 3 juli om 20.30 uur, gevolgd door 'Days of Thunder' om 22.40 uur. Als laatste kun je op woensdag 4 juli 'Vanilla Sky' om 20.30 uur bekijken. Veel kijkplezier!

'The Firm' (1993) - 2 juli, 20.30 uur

16+. 2 uur 35 minuten. Regisseur: Sydney Pollack. Scenario: John Grisham, David Rabe & Robert Towne Hoofdrollen: Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn & Gene Hackman.

Gebaseerd op de roman van John Grisham, een jonge advocaat treedt in dienst bij een prestigieus advocatenkantoor. Hij ontdekt al snel dat het bedrijf betrokken is bij criminele activiteiten.

'War Of The Worlds' (2005) - 3 juli, 20.30 uur

16+. 1 uur 56 minuten. Regisseur: Steven Spielberg. Scenario: Josh Friedman, David Koepp & H.G. Wellst. Hoofdrollen: Tom Cruise, Dakota Fanning & Tim Robbins.

Een buitenaardse invasie bedreigt de toekomst van de mensheid. De catastrofale nachtmerrie wordt beschreven door de ogen van een Amerikaans gezin dat vecht om te overleven.

'Days Of Thunder' (1990) - 3 juli, 22.40 uur

12+. 1 uur 47 minuten. Regisseur: Tony Scott. Scenario: Robert Towne & Tom Cruise. Hoofdrollen: Tom Cruise, Nicole Kidman & Robert Duvall.

Een jonge hot-shot autocoureur krijgt zijn kans om op topniveau mee te doen.

'Vanilla Sky' (2005) - 4 juli, 20.30 uur

12+. 2 uur 16 minuten. Regisseur: Cameron Crowe. Scenario: Alejandro Amenábar, Mateo Gil & Cameron Crowe. Hoofdrollen: Tom Cruise, Penélope Cruz & Cameron Diaz.

Een zelfingenomen en ijdele uitgever vindt zijn gepriviligeerde leven overhoop na een verkeersongeluk met een wraakzuchtige minnaar.