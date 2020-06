'Oprah Winfrey Presents: Where Do We Go From Here?' op Discovery, TLC

Naar aanleiding van de onrust in Amerika die volgde op de schokkende dood van George Floyd zendt Discovery de tweedelige special 'Oprah Winfrey Presents: Where Do We Go From Here?' uit.

Hierin praat Oprah Winfrey met zwarte activisten, artiesten en thought leaders over systemisch racisme en de huidige situatie in Amerika. De special is in Nederland op zondag 14 juni om 22.00 uur en 23.00 uur te zien bij Discovery, TLC en is gratis te bekijken op Dplay (in Nederland).

Oprah voert onder meer gesprekken met politicus Stacey Abrams, journalist Charles M. Blow, de burgemeester van Atlanta Keisha Lance Bottoms, regisseuse Ava DuVernay ('When They See Us', '13th', 'Queen Sugar'), professor en schrijver Jennifer Eberhardt (auteur van het boek 'Biased'), journalist Nikole Hannah-Jones, geschiedkundige en schrijver Ibram Kendi ('How to be an Anti-Racist'), acteur David Oyelowo ('Selma') en bestuurslid van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) dominee William J. Barber II.

Oprah: 'Ik heb de afgelopen tijd veel privégesprekken gevoerd met vrienden en thought leaders over wat nu en hoe nu verder. Het leek me zinvol en relevant om hun ideeën, zorgen en reacties voor een breder publiek beschikbaar te stellen.'

'Niemand anders dan Oprah kan ons allemaal samenbrengen op dit kritieke moment in onze geschiedenis en ons inzichten, perspectieven en actie bieden', aldus David Zaslav, president en CEO van Discovery Inc.

Het programma past in de missie van Discovery om de wereld om ons heen te begrijpen en te delen. Als organisatie staat Discovery altijd voor wederzijds respect, gelijkheid en acceptatie, waarbij we hopen op gerechtigheid en vrede voor iedereen.

