Oprah Winfrey interviewt Barack Obama in 'The Oprah Conversation' op Apple TV +

Oprah Winfrey gaat in gesprek met de 44e president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Openhartig over zijn nalatenschap, democratie, ras en de Amerikaanse droom in 'The Oprah Conversation'.

De 44e president van de Verenigde Staten, Barack Obama, zal Oprah Winfrey's gast zijn in een nieuwe aflevering van 'The Oprah Conversation', die op dinsdag 25 november wereldwijd in première gaat op Apple TV +. De aflevering is tot en met dinsdag gratis te bekijken.

In hun openhartige gesprek verkennen Oprah en president Obama de transformerende jaren voorafgaand aan zijn historisch presidentschap, en hebben ze het over de ambities, het doorzettingsvermogen en de prestaties die hem naar het Witte Huis brachten. Ook gaat het over de monumentale verwachtingen die hem werden opgelegd tijdens zijn cruciale tijd in het ambt.

'Dit boek was het wachten waard', zegt Oprah Winfrey. 'Iedereen die het leest, zal meegzogen worden in de slopende en eentonige sleur van de campagne tot binnen in het Oval Office, de Cabinet Room, de Situation Room én soms zelfs de slaapkamer. Dit boek heeft zowel de intimiteit als de grootsheid die in deze memoires naar voren komen, en ik heb er zo naar uitgekeken om er met hem over te praten.'

De verhelderende en zeer persoonlijke memoires onthullen de introspectieve en oprechte menselijkheid van president Obama, die zijn reis naar het presidentschap en daarbuiten voortstuwde en ondersteunde.

'The Oprah Conversation' is een actuele Apple Original-serie waarin Oprah intieme discussies houdt met de meest vooraanstaande nieuwsmakers, opinieleiders en meesters in hun vak, exclusief op Apple TV +.

"The Oprah Conversation" is nu beschikbaar, naast "Oprah Talks COVID-19" en "Oprah's Book Club", op Apple TV +, dat records heeft gevestigd als de enige nieuwe streamingdienst die onmiddellijk wereldwijd wordt gelanceerd in meer dan 100 landen, en werd geëerd met 118 awards-nominaties en 39 overwinningen en onderscheidingen in het eerste jaar.

'The Oprah Conversation: Barack Obama', in première op dinsdag 25 november, gratis exclusief op Apple TV +.