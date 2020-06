Opnames van 'The Bold and the Beautiful' starten weer

Goed nieuws voor de fans van 'The Bold and the Beautiful' (Mooi & Meedogenloos) want sinds woensdag staan de acteurs van de soap weer op de set. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De opnames lagen drie maanden stil als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus.

Ook in de VS werden tv-programma's geschrapt en opnames opgeschort als gevolg van de coronacrisis. Zo was dat ook het geval voor de opnames van de dagelijkse soap 'The Bold and the Beautiful'. Daar is de soap ook al een tijdje van het scherm verdwenen omdat er nog dagelijks een aflevering werd uitgezonden. Bij RTL werden de meest recente afleveringen enkele weken terug uitgezonden. In Vlaanderen lopen de uitzendingen enkele jaren achter, dus daar was er geen probleem dat de afleveringen zouden op geraken.

Maar nu staan in thuisland Amerika de acteurs dus terug op de set voor nieuwe opnames van 'The Bold and the Beautiful'. Uiteraard worden nog altijd de nodige maatregelen genomen om de opnames geheel corona-proof te laten verlopen. 'The Bold and the Beautiful' is in de VS trouwens de eerste (grote) televisiereeks die de productie hervat.

Bron: Het Laatste Nieuws - Deadline