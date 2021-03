Ontdek de teaser van Netflix' 'Shadow and Bone'

Foto: © Netflix 2021

'Shadow and Bone' is gebaseerd op de succesvolle Grishaverse-reeks van Leigh Bardugo We treffen in Shadow and Bone een door oorlog verscheurde wereld aan waarin we kennismaken met de nederige soldaat en wees Alina Starkov.

Zij heeft net een buitengewone kracht in zichzelf ontketend die de sleutel zou kunnen zijn tot de vrijheid van haar land. Door de levensgevaarlijke dreiging van de 'Shadow Fold' besluit Aline haar vertrouwde omgeving te verlaten en zich aan te sluiten bij de Grisha, een elitair leger met magische soldaten. Terwijl ze worstelt met haar nieuwe krachten ontdekt ze dat bondgenoten en vijanden een en dezelfde kunnen zijn en dat niets is wat het lijkt in deze weelderige wereld. Er zijn gevaarlijke krachten in het spel, waaronder een bende charismatische criminelen. Ze beseft dat er meer nodig zal zijn dan alleen wat magie om te kunnen overleven.

Wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 23 april

Shadow and Bone is een Netflix-productie van 21 Laps Entertainment, met in de hoofdrollen Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) en Ben Barnes (General Kirigan).

De cast bestaat verder uit Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie) en Gabrielle Brooks (Nadia).

Maker, uitvoerend producent en schrijver: Eric Heisserer

Auteur en uitvoerend producent: Leigh Bardugo

Uitvoerend producent en regisseur: Lee Toland Krieger

Uitvoerende producenten: Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen en Josh Barry voor 21 Laps Entertainment en Pouya Shahbazian (Loom Studios)

'Shadow and Bone' bestaat uit 8 afleveringen en is vanaf 23 april exclusief beschikbaar op Netflix.