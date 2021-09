Ontdek de nieuwe trailer voor de Disney+ serie 'Doogie Kamealoha'

Doogie Kamealoha is een komische dramaserie die geïnspireerd is op de populaire medische serie 'Doogie Howser, M.D.'. We volgen Lahela 'Doogie' Kamealoha, een 16-jarig wonderkind die haar medische carrière combineert met de dagelijkse tienerbeslommeringen.

Met de steun van haar zorgzame en komische 'ohana (familie) en vrienden, is Lahela vastbesloten om het beste te maken van haar tienerjaren.

'Doogie Kamealoha' speelt zich af in het hedendaagse Hawaï en is opgenomen in O'ahu. Kourtney Kang, maker en uitvoerend producent van 'Doogie Kamealoha' ('How I Met Your Mother', 'Fresh Off the Boat'), is geboren in Hawaï en opgegroeid in een buitenwijk van Philadelphia met haar Ierse moeder en Koreaanse vader. Ze verwerkt haar eigen levensverhaal en ervaringen in de serie met in de hoofdrol een Aziatisch-Amerikaans meisje.

Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) speelt de hoofdrol en wordt ondersteund door een diverse en getalenteerde cast, waaronder Kathleen Rose Perkins ('Big Shot') als Dr. Clara Hannon, Jason Scott Lee ('Mulan') als Benny Kamealoha, Matthew Sato ('Hawaii Five-O') als Kai Kamealoha, Wes Tian als Brian Patrick Kamealoha, Emma Meisel ('American Horror Story') als Steph, Mapuana Makia ('Finding 'Ohana') als Noelani en Jeffrey Bowyer-Chapman ('UnREAL') als Charles. Onder de terugkerende personages bevinden zich onder meer Alex Aiono ('Finding 'Ohana') als Walter en Ronny Chieng ('Crazy Rich Asians') als Dr. Lee.

De gastrollen in de serie worden vertolkt door Randall Park, Max Greenfield, Margaret Cho, Al Harrington, Amy Hill, David S. Jung, Jae Suh Park, Ty Simpkins, Kylie Cantrall en Jake Shimabukuro. De afleveringen worden geregisseerd door Gina Rodriguez ('Jane The Virgin'), Randall Park ('Fresh off the Boat'), en door de uitvoerende producenten Jake Kasdan, Jesse Bochco en Erin O'Malley.

Melvin Mar, Jake Kasdan, Dayna Bochco, Jesse Bochco, Erin O'Malley, Matt Kuhn en Justin McEwen nemen, naast Kang, de rol van uitvoerende producenten op zich. 'Doogie Kamealoha' wordt geproduceerd door 20th Television, een onderdeel van Disney Television Studios.

'Doogie Kamealoha' verschijnt vanaf 8 september exclusief op Disney+, met iedere woensdag een nieuwe aflevering.