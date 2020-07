Ontdek 'Cursed' in Virtual Experience op Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2020

De 'Cursed Virtual Experience' is d manier om de wereld van 'Cursed' te betreden. Aan de hand van een interactieve en meeslepende ervaring geeft de website toegang tot exclusieve content, zoals een gesprek tussen de cast en showrunner Tom Wheeler en een interview met scenarist Frank Miller.

Ook leer je er de personages beter kennen en ontdek je hoe het verhaal aansluit bij de klassieke Arthuriaanse legende. Dankzij augmented reality creëert de gebruiker zijn eigen verhaal vol magie; de experience biedt onder andere de mogelijkheid om unieke foto's en korte video's te maken en daagt de gebruiker uit om zelf het magische zwaard van Merlijn te veroveren.

Netflix brengt hiermee het allereerste in-webbrowser face effect en werkt zonder een mobiele applicatie. Iedereen kan meedoen door simpelweg op de link te klikken. Voor het eerst kunnen gebruikers video’s met speciale effecten van zichzelf bewaren.

De 'Cursed Virtual Experience' wordt mogelijk gemaakt door POWSTER, een bekroond interactief creatief studio- en productiebedrijf. De augmented reality ervaringen worden aangedreven door 8TH WALL, een computervision softwarebedrijf.

'Cursed'

'Cursed', gebaseerd op het gelijknamige boek, is een verfilming van de Arthur-legende. Vertelt door de ogen van Nimue, een jonge vrouw met een mysterieuze gave die is voorbestemd om de machtige en tegelijkertijd tragische 'Lady of the lake' te worden. Na de plotselinge dood van haar moeder vindt Nimue een bondgenoot in de bescheiden huurling Arthur. Samen gaan ze op zoek naar Merlijn om hem het eeuwenoude zwaard te overhandigen. Gaandeweg wordt Nimue het symbool voor moed en rebellie tegen de angstaanjagende Red Paladins en hun koning Uther.

'Cursed' is een coming-of-age verhaal met thema's die vandaag de dag ook aan de orde zijn: de vernietiging van de natuur, religieuze terreur, zinloze oorlogen en de moed zien te vinden om te leiden wanneer alles verloren lijkt te zijn.