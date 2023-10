'Only Murders in the Building' krijgt een vierde seizoen op Disney+

Vandaag kondigde Disney+ aan dat de populaire originele komedieserie 'Only Murders in the Building', geproduceerd door 20th Television, hernieuwd werd voor een vierde seizoen.

De langverwachte finale van het veelgeprezen derde seizoen is nu exclusief te streamen op Disney+.

Dat nieuws volgt op een succesvol derde seizoen met het legendarische talent van meervoudig Oscar®/Emmy®-winnares Meryl Streep en de voor een Golden Globe genomineerde Paul Rudd. Zij voegen zich bij de sterren Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. De serie is steeds goed onthaald door critici en verdiende meerdere awardnominaties en -winsten, waaronder Emmy-nominaties voor het tweede seizoen voor Outstanding Comedy series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series en veel meer. Alle drie seizoenen van 'Only Murders in the Building' zijn 100% Certified Fresh op Rotten Tomatoes.

'Only Murders in the Building' is gecreëerd en geschreven door Steve Martin en John Hoffman ('Grace & Frankie', 'Looking'). Martin en Hoffman zijn uitvoerend producent samen met Martin Short, Selena Gomez, 'This Is Us' -maker Dan Fogelman en Jess Rosenthal.

In het derde seizoen onderzoeken Charles, Oliver & Mabel (gespeeld door Steve Martin, Martin Short & Selena Gomez) een moord achter de schermen van een Broadway-show. Ben Glenroy (Paul Rudd) is een Hollywoodster wiens Broadwaydebuut wordt afgebroken door zijn vroegtijdige dood. Geholpen door co-ster Loretta Durkin (Meryl Streep) begint ons trio aan hun moeilijkste zaak tot nu toe, terwijl regisseur Oliver wanhopig probeert zijn show weer in elkaar te zetten. Curtains up!