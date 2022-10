NPO en VRT gaan intensief samenwerken om impact te vergroten

De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan intensief samenwerken. Dat hebben de NPO en de VRT vandaag bekendgemaakt.

De samenwerking moet leiden tot het maken en uitwisselen van programma’s, het delen van technologie en innovaties, maar bijvoorbeeld ook tot het ontwikkelen van technieken om desinformatie te detecteren (en tegen te gaan), de gezamenlijke productie van educatief materiaal en het delen van strategisch onderzoek.

'We delen als landen al zoveel met elkaar en dat gaan we nu dus ook op het gebied van media doen', verklaart NPO-voorzitter Frederieke Leeflang het nieuwe samenwerkingsverband. VRT-CEO Frederik Delaplace vult haar aan: 'We slaan de handen ineen om nog méér publieke omroep te zijn voor al onze kijkers en luisteraars.'

NPO en VRT gaan de komende jaren op vier gebieden samenwerken: het samen ontwikkelen van programma’s, het uitwisselen van bestaande programma’s, het delen van nieuwe technologie en innovaties, én het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Op al deze gebieden zullen de komende jaren concrete samenwerkingen worden opgezet. Diverse concrete initiatieven staan al in de steigers.

NPO-bestuurslid Martijn van Dam, één van de trekkers van deze samenwerking: 'We zien allerlei partijen om ons heen die internationaal kunnen opereren en daar voordeel van hebben. Als publieke omroepen kunnen we dat ook door vanuit ons gedeelde DNA de handen ineen te slaan in een nog een sterkere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Een uitwisseling waardoor wij allebei nog beter ons publiek kunnen bedienen en die bovendien een positieve impact kan hebben op de hele mediasector in beide landen.'

Lieven Vermaele, VRT-directeur Partnerships & Operations: 'Het toenemende belang van een publieke omroep voor de samenleving én de huidige uitdagingen in medialand brengen ons samen. Niet voor een beetje ad hoc samenwerking, maar voor een intensief en duurzaam partnerschap.'

Coproducties

NPO en VRT geven het startschot voor het realiseren van nieuwe coproducties. Frans Klein, directeur video van de NPO: 'Diverse teams werken nu aan de verhalen die we samen willen vertellen, formats die we samen willen ontwikkelen. Denk daarbij aan vernieuwende dramaseries, online producties, maar ook podcasts.' VRT-collega Ricus Jansegers vult hem aan: 'We kunnen ervaringen uitwisselen en daarvan leren. Uiteindelijk willen we een ruime catalogus aan programma’s beschikbaar maken voor elkaars publiek, met een focus op genres en vormen die verrassen en meer inzicht bieden in elkaars cultuur en identiteit.'

Zoals al eerder aangekondigd is de dramaserie 'Arcadia' de eerste volwaardige coproductie tussen VRT en NPO - met steun van de Duitse omroep ARD en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dit groots opgezette dystopische drama is in de loop van 2023 in Vlaanderen en Nederland te zien.

NPO en VRT gaan het aanbod van de omroepen in de beide landen nog zichtbaarder maken op de eigen publieke digitale platformen NPO Start/NPO Luister en VRT MAX. Het is de ambitie om de digitale platformen verder te verrijken door de onderlinge uitwisseling van podcasts en videoreeksen. Daarnaast wordt bekeken of succesvolle acties of projecten bij de ene omroep ook kunnen worden opgezet bij de andere.

Technologie & innovatie

Op het gebied van technologie ligt de focus op versterking van de digitale platformen VRT MAX en NPO Start/NPO Luister. Beide organisaties delen nieuwe functionaliteiten, publieke data-algoritmes, maar ook samenwerkingen rond innovatie. Ook willen NPO en VRT gaan samenwerken rond een nieuwe data-infrastructuur waarin persoonlijke (gebruiks)gegevens weer in handen komen van gebruikers zelf.

Maatschappelijke meerwaarde

VRT en NPO gaan verder concreet samenwerken op het gebied van de maatschappelijke meerwaarde en de daadwerkelijke impact die een publieke omroep heeft in de samenleving. Zo krijgen, om te beginnen, twee VRT-projecten een Nederlandse variant: het educatief pakket EduBox, (ook dankzij een EU-subsidie en de inzet van omroep NTR) met ook de ontwikkeling van gezamenlijke Eduboxen. Ook worden de krachten gebundeld rond de bestrijding van desinformatie. Denk hierbij aan de ontwikkeling van tools die journalisten en mediamakers ondersteunen bij het detecteren van fake news. Ook resultaten van strategisch onderzoek op het vlak van maatschappelijke trends, mediagebruik, internationale markttrends, het aanwenden van sociale media door publieke omroepen, mediawijsheid en e-inclusie, worden meer en actiever gedeeld met elkaar.